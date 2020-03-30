В грузинских районах запретили движение автобусов

БАКУ/Trend/ - В связи с угрозой распространения коронавируса в самоуправляемых городах и в административных районах Грузии введен запрет на движение автобусов, сообщает Trend со ссылкой на постановление правительства Грузии.

Как говорится в документе, в административных районах могут быть введены специальные маршруты автобусов, однако транспорт должен пройти дезинфекцию не более чем за 10 часов до рейса.

В связи с объявленным 21 марта чрезвычайным положением, правительство страны 23 марта приняло решение запретить железнодорожные, авиа и сухопутные междугородние перевозки пассажиров на автобусах и маршрутках.

Из района в район можно добраться только на легковом автомобиле.

В то же время в городах Грузии продолжает работать общественный наземный транспорт, а в Тбилиси и метрополитен.

В свободном режиме, без ограничений на сегодняшний день осуществляются только грузоперевозки как сухопутным, так и морским транспортом.

На въездах и выездах в этих двух районах установлены 12 КПП, полиция и войска контролируют также все второстепенные дороги.

По состоянию на утро 30 марта в Грузии зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова.)