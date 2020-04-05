МИД: Грузия вернула на родину до 5 тысяч своих граждан

БАКУ/Trend - При содействии правительства до 5 тысяч граждан Грузии были возвращены на родину в условиях пандемии, сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, специальными рейсами граждан Грузии вывезли из Китая, Италии, Ирана, Польши, Болгарии, Германии, Греции, Беларуси, Нидерландов, Египта, Азербайджана.

По поручению премьера Георгия Гахария, для возвращения граждан Грузии в апреле назначены три дополнительных рейса в Париж, Тель-Авив и Рим. Авиакомпания Georgian Airways выполнит их 16, 18 и 21 апреля соответственно.

«Билеты на рейсы поступят в продажу на сайте компании за два дня до даты вылета. Установленная цена билета – 199 евро. Поездка будет осуществляться по протоколу Всемирной организации здравоохранения. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, пройдут 14-дневный обязательный карантин», - сказано в сообщении.

Кроме этого, 7 апреля также будет осуществлен рейс Афины-Тбилиси, 10 апреля-Ларнака-Тбилиси, 12 апреля -Берлин-Тбилиси, 14 апреля -Амстердам-Тбилиси.

На фоне пандемии нового коронавируса Грузия с 21 марта прекратила осуществлять все авиарейсы. Для возвращения соотечественников в координации с правительством Georgian Airways выполняет чартерные рейсы.

Автор: Тамилла Мамедова