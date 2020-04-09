Бакинское транспортное агентство дало поручение всем перевозчикам
БАКУ/Trend/ - Количество автобусов на действующих в Баку маршрутах не сокращенно сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, несмотря на введенный особый карантинный режим в стране, все автобусы на маршрутных линиях продолжают работать:
"Бакинское транспортное агентство поручило всем перевозчикам несмотря на карантинный режим продолжить деятельность. Вы знаете, что из-за особого карантинного режима в стране количество пассажиров сократилось на 60-70 процентов, что наносит ущерб предпринимателям. Однако, перевозчики не сократили количество автобусов на линиях. В настоящее в условиях карантина все автобусы действуют в бесперебойно режиме", - сказал он.
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