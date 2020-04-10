Завершились земляные работы в депо Бакметрополитена «Ходжасан» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились земляные работы в рамках строительства тоннеля протяженностью 1 182 метра, соединяющего электродепо под условным названием «Ходжасан» со станцией «Автовокзал» «фиолетовой» линии Бакинского метрополитена, сообщили в пятницу Trend в метрополитене.

Работы проводились в тяжелых гидрогеологических условиях.

Были предприняты особые упреждающие меры для предотвращения неожиданных аварийных ситуаций во время строительства, учитывая, что рядом с тоннелями проходят железнодорожные пути государственного значения, и важные инженерные коммуникации под строительным участком. Поэтому к земляным работам были привлечены высокопрофессиональные строители. Как и правый, левый тоннель диаметром 5,5 метра был завершен и присоединен к тоннелю станции «Автовокзал».

Напомним, что земляные работы правого тоннеля протяженностью 1 112 метров были завершены в апреле 2018 года.

Таким образом, следующий важный этап - строительство инфраструктуры тоннелей, элементов пути. Эти работы в правом тоннеле подходят к концу.

Отметим, что пути в обоих тоннелях строятся на железобетонных блоках. В соответствии с нормами и правилами строительства метро у каждого пути должно быть свое депо. После того, как будет сдана третья станция метро, поезда смогут смещаться с одного пути на другой, и совершать маневры. Тем самым будет обеспечен график интенсивного движения, и увеличено число составов.

Строительство депо «Ходжасан» запланировано в три этапа.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)