Продлен разрешенный срок проезда по территории Грузии для азербайджанских перевозчиков

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе в рамках усиления специальных карантинных мер на территории Грузии правительством страны был введен 24-часовой лимит на транзитный проезд иностранных грузовых автотранспортных средств, въезжающих на территорию Грузии и 48-часовой лимит на выезд автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки.

Об этом сказала Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в отношении иностранных перевозчиков, не покидающих территорию страны в срок, предусмотрен штраф в размере трех тысяч лари (около 1100 долларов США) за каждое автотранспортное средство. В связи с этим с госслужбой связались азербайджанские перевозчики.

«Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий начала переговоры с грузинским агентством наземного транспорта. В связи с тем, что азербайджанские перевозчики в основном перевозили грузы в порт Поти и поскольку это расстояние в одном направлении превышает 500 км, возникла необходимость пересмотра лимита по времени в отношении азербайджанских перевозчиков. В результате переговоров между министерством экономики Азербайджана и министерством инфраструктуры и устойчивого развития Грузии этот вопрос был пересмотрен с учетом особенностей грузоперевозок, связанных с Азербайджаном, и принято решение о продлении указанного срока на 7 дней", - сказала она.

Как отметила Аллахъярова, в то же время был отменен штраф в отношении транспортных средств, принадлежащих нашим перевозчикам, оставшимся на территории Грузии.

«Мы благодарим грузинское правительство за поддержку в этот тяжелый период и хотим особо подчеркнуть, что мы высоко ценим понимание и сотрудничество, проявленное грузинскими коллегами», - подытожила она.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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