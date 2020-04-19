МИД Грузии: Почти 7 тысяч грузинских мигрантов вернулись на родину

БАКУ/Trend/ - МИД Грузии помог вернуться на родину 6 747 мигрантам и оказал различную помощь 8 410 своим гражданам по всему миру, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным, накануне спецрейсом из Тель-Авива в Тбилиси прибыло еще более 150 граждан.

«В рамках постепенного возвращения граждан Грузии на родину вчера был осуществлен рейс Тель-Авив-Тбилиси, в результате которого в Грузию прибыло 151 человек. В общей сложности 6747 человек вернулись в Грузию к 19 апреля спецрейсами, сухопутными и морскими путями», — говорится в сообщении МИД Грузии.

В ведомстве напоминают, что для возвращения на родину гражданину необходимо заполнить специальное электронное заявление, форма которого опубликована на сайте министерства и дипломатических миссий.

По рекомендации межведомственного координационного совета, цена билетов на спецрейсы для возвращения граждан Грузии из-за границы не должна превышать 199 евро.

Билеты появляются в продаже за два дня до назначенного рейса на сайте компании Georgian Airways, которая осуществляет возвращение мигрантов на родину.

(Автор: Тамилла Мамедова.)