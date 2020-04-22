Граждане Грузии вернулись из Италии

БАКУ/Trend/ - Рейсом Рим-Тбилиси в Грузию вернулись 183 гражданина из-за вспышки коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, они прошли медицинский осмотр в аэропорту, после чего их отвезли в карантинные зоны на специально отведенных для них автобусах.

В течение 14-дневного карантина граждане, возвращающиеся из-за границы, будут находиться под круглосуточным медицинским наблюдением. Им также будет предоставлено трехразовое питание.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, по решению координационного совета правительства, в настоящее время карантинные зоны, организованные Национальной администрацией туризма министерства экономики, действуют в 83 отелях на всей территории Грузии.

«Условия проживания в карантинных зонах находятся в полном соответствии с организацией карантинных пространств в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения и национального законодательства», - заявили в министерстве экономики.

Отметим, что дипломатические миссии Грузии оказали на месте помощь 9 474 гражданам, а при поддержке правительства Грузии на родину вернулись 6 934 человека.

По рекомендации Межведомственного координационного совета, цена на билеты на спецрейсы не должна превышать 199 евро. Билеты появляются в продаже за два дня до назначенного рейса на сайте компании Georgian Airways, которая осуществляет возвращение мигрантов на родину.

Спецрейсы выполняются в полном соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения, и все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят 14-дневный обязательный карантин.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)