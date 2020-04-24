Граждане Грузии возвращаются из Кувейта спецрейсом

БАКУ/Trend/ - Одиннадцать граждан Грузии, в том числе двое несовершеннолетних, прилетят на родину из Кувейта спецрейсом 24 апреля, сообщает Trend со ссылкой на посольство Грузии в Кувейте.

Граждане Грузии возвращаются на родину самолетом авиакомпании Jazeera Airways. Договоренность об этом была достигнута посольством Грузии в Кувейте с министерством иностранных дел этой страны.

"Стало известно, что авиакомпания Jazeera Airways с целью репатриации из Грузии граждан Кувейта планирует рейс в Тбилиси. По договоренности сторон было решено, что этим рейсом воспользуются и находящиеся в Кувейте граждане Грузии, которые хотят вернутся на родину", - сказано в сообщении.

По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, по данным на 24 апреля 2020 года, в условиях пандемии коронавируса дипломатические миссии Грузии оказали помощь 13 753 согражданам на местах и содействовали в возвращении на родину более 7 600.

Больше всего граждан вывезли из Турции – 2 763 человека, Германии – 1 474, Италии – 1 296, Польши – 652, США (Нью-Йорк) – 591.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение. Оно продлится до 22 мая.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов )