Граждане Грузии вернулись из Барселоны спецрейсом

БАКУ/Trend/ - Из Барселоны вернулись 177 граждан Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, спецрейс был выполнен в международный аэропорт Батуми.

Как сообщает министерство экономики Грузии, по прибытии пассажиры рейса прошли в аэропорту медицинский осмотр, после чего были перевезены в карантинные зоны, расположенные в Аджарии.

Граждане, возвращающиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин, в течение которого они находятся под постоянным медицинским наблюдением.

На всей территории Грузии карантинные зоны организованы в 84 гостиницах. В настоящее время на карантине находятся около пяти тысяч граждан, треть из них размещены в карантинных зонах Аджарии.

По сообщению МИД Грузии, по данным на 24 апреля 2020 года, в условиях пандемии коронавируса дипломатические миссии Грузии оказали помощь 13 753 согражданам на местах и содействовали возвращению на родину более 7 600 человек.

Больше всего граждан вывезли из Турции – 2 763 человека, Германии – 1 474, Италии – 1 296, Польши – 652, США (Нью-Йорк) – 591.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение. Оно продлится до 22 мая.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)