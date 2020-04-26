Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана

БАКУ /Trend/ - Объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана в/из Азербайджана составил 5,17 тысячи тонн по итогам двух месяцев, увеличившись на 2,92 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2,25 тысячи тонн), сообщили Trend в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Это в том числе транзит в Азербайджан в объеме 4,42 тысячи тонн (рост на 2,50 тысячи тонн) и транзит из Азербайджана объемом в 0,75 тысячи тонн (рост на 0,42 тысячи тонн).

Так, в отчетный период отмечается рост транзита химикатов и соды из Азербайджана, транзит которых составил 0,12 тысячи тонн и не производился в аналогичный период прошлого года.

В министерстве также отметили, что рост транзита в Азербайджан также отмечался в перевозках химикатов и соды и на 0,19 тысячи тонн, составив при этом 0,29 тысячи тонн в первые два месяца 2020 года (0,10 тысячи тонн за аналогичный период 2019 года).

В отчетный период также вырос транзит черных металлов в Азербайджан через железные дороги Казахстана, составив при этом 0,57 тысячи тонн и увеличившись на 0,45 тысячи тонн (0,12 тысячи тонн в аналогичный период 2019 года).

Также отмечен значительный рост транзита прочей продукции в Азербайджан, поставки которой выросли на 3,56 тысячи тонн против 1,39 тысячи тонн в первые два месяца 2019 года, продемонстрировав рост на 2,17 тысячи тонн.

В министерстве уточнили, что за 2019 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана составил 38,65 тысячи тонн, увеличившись на 12,64 тысячи тонн в сравнении с 2018 годом (26,02 тысячи тонн).

Таким образом, транзит грузов по железной дороге Казахстана в Азербайджан составил 30,32 тысячи тонн, увеличившись на 11,77 тысячи тонн в сравнении с данными за 2018 год (18,55 тысячи тонн), в то время как объем грузов по железной дороге Казахстана из Азербайджана составил 8,33 тысячи тонн, увеличившись на 0,87 тысячи тонн в сравнении с данными 2018 года (7,4 тысячи тонн).

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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