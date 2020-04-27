Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов

Глава авиастроительной компании Airbus Гийом Фори предупредил своих сотрудников о том, что компания будет сокращать расходы из-за влияния пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы теряем деньги с невиданной скоростью, что может угрожать самому существованию нашей компании", - говорится в письме . Руководитель Airbus отметил, что необходимо немедленно начать уменьшать расходы для спасения компании.

Ранее корпорация уже сократила производство пассажирских самолетов на треть.