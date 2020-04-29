В Казахстане частично возобновят воздушное сообщение на внутренних линиях
БАКУ /Trend/ - В Казахстане восстановят авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
Данный вопрос обсуждался в ходе заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, проведенного под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
Так, в ходе заседания, Государственная комиссия приняла ряд решений:
Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с четвертого мая 2020 года возобновят работу во всех областях страны:
непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров до 17:00 (все виды);
фотосалоны, цветочные киоски;
парикмахерские (по записи);
медицинские центры (по записи);
стоматологические клиники (по записи);
компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;
микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;
компании информационно-коммуникационных технологий.
Также, начиная с четвертого мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.
Комиссией было принято решение о возобновлении с четвертого мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.
«Рейсы будут осуществляться с соблюдением усиленных норм санитарных требований, с меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне», - говорится в сообщении.
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 3 105 человека.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @nargiz_sadikh