В Казахстане частично возобновят воздушное сообщение на внутренних линиях

БАКУ /Trend/ - В Казахстане восстановят авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Данный вопрос обсуждался в ходе заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, проведенного под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Так, в ходе заседания, Государственная комиссия приняла ряд решений:

Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с четвертого мая 2020 года возобновят работу во всех областях страны:

непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров до 17:00 (все виды);

фотосалоны, цветочные киоски;

парикмахерские (по записи);

медицинские центры (по записи);

стоматологические клиники (по записи);

компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;

микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;

компании информационно-коммуникационных технологий.

Также, начиная с четвертого мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

Комиссией было принято решение о возобновлении с четвертого мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

«Рейсы будут осуществляться с соблюдением усиленных норм санитарных требований, с меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне», - говорится в сообщении.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 3 105 человека.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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