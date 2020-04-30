ТРАСЕКА представила проект о применении единых требований к автомобильным перевозкам

БАКУ/Trend/ - В настоящий момент мы наблюдаем самый сильный удар по мировой экономике за последние десятилетия сказал генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) ТРАСЕКА Асет Асавбаев, сообщает Trend в четверг со ссылкой на организацию.

По словам генсека, существует реальная опасность ущерба как для жизни людей, так и для удовлетворения их нужд товарами первой необходимости, где транспортные перевозки играют решающую роль, включая обеспечение медицинских учреждений оборудованием и препаратами.

"Хочу обратить внимание на то, что сектор транспорта является одним из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Несмотря на значительное ограничение перемещения пассажиров, перевозки грузов воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом продолжаются. При этом, грузовые перевозки железнодорожным транспортом практически не претерпели изменений в связи с пандемией, тогда как в отношении автомобильных перевозок принят ряд ограничительных мер странами ТРАСЕКА. Поэтому сегодня я хотел бы сконцентрироваться на секторе грузовых автомобильных перевозок", - сказал Асет Асавбаев.

Также генсек отметил, что большинством стран ТРАСЕКА приняты меры по обеспечению безопасности своих граждан, которые затронули автомобильные перевозки - это и ограничения на транспортное сообщение, проведение медицинского осмотра и карантина для водителей, частичный запрет на въезд на территорию стран. Как видите, применяются меры пограничного контроля, которые сдерживают распространение инфекции, но в то же время сдерживают и свободное передвижение грузов. И как следствие - наблюдается скопление транспорта на некоторых границах.

"Интересный факт, что и более жесткие, и менее жесткие ограничительные меры, принятые в странах, показывают практически одинаковые результаты в борьбе с распространением короновирусной инфекции", - добавил Асавбаев.

"Основываясь на позитивном опыте стран коридора, продемонстрировавших положительные результаты, (включая динамику распространения пандемии), экспертами ТРАСЕКА были разработаны Единые Согласованные условия для экспортно-импортных и транзитных грузовых перевозок автомобильным транспортом. Данные условия направлены на унифицирование принятых мер странами ТРАСЕКА для создания максимально безопасного и бесперебойного движения грузов. Это важно для того, чтобы обеспечить страны коридора необходимыми товарами, осуществлять перевозки гуманитарной помощи и поддержки транспортной отрасли экономик стран ТРАСЕКА и в то же время обеспечить безопасность населения и облегчить нагрузку водителей и границ", - сказал генсек ПС МПК.

Асавбаев добавил, что в настоящий момент любые прогнозы будут тщетными. Мир никогда уже не будет прежним. Изменится экономика, трансформируются не только отдельные компании, организации, структуры, но и целые сектора экономики, включая транспортно-логистический комплекс.

"И все же, в это непростое время для экономики стран региона ТРАСЕКА, хотелось бы верить, что принятые рекомендации и согласованные условия перевозки грузов по коридору Европа-Кавказ-Азия будут максимально внедрены, приближены к требованию запроса на обеспечение безопасного и бесперебойного грузового сообщения по коридору", - добавил он.

"Постоянный Секретариат ТРАСЕКА уже представил на обсуждение и одобрение стран проект, о применении единых требований к автомобильным перевозкам в/из/через страны ТРАСЕКА в условиях предотвращения распространения COVID-19 на основе лучшей практики. В ближайшее время мы планируем при поддержке стран принять этот документ.

В нашем видении содержится стремление двигаться вперед – развивать маршруты коридора ТРАСЕКА на всем его протяжении, несмотря на существующие препятствия, а также желание предпринимать практические шаги для поэтапного устранения транспортных барьеров", - подытожил генсек ПС МПК Асет Асавбаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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