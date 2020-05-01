Таможенная академия Азербайджана расширяет международное сотрудничество с ведущими вузами других стран

БАКУ/Trend/ - Таможенная академия при Государственном таможенном комитете Азербайджана перенимает международный опыт, обеспечивает устойчивость процесса онлайн-обучения и проводит мониторинг и оценку обучения.

Об этом на онлайн-конференции сказал специалист по международному сотрудничеству Таможенной академии Азербайджана Эльвин Меджидов, сообщает Trend.

Онлайн-конференция на тему "Ответ университетов на коронавирус: как обеспечить устойчивое развитие и академическое сотрудничество в новой образовательной среде?" организована Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и Государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с участием Таможенной академии Азербайджана.

Меджидов проинформировал о работе, проделанной в процессе перехода академии к онлайн-образованию, и отметил, что она обеспечена всеми необходимыми ИКТ-ресурсами.

"Впервые с 30 марта 2020 года в Таможенной академии Азербайджана обеспечено проведение онлайн-уроков вузами страны в полном объеме согласно соответствующему учебному графику", - напомнил он.

Также было отмечено, что в период пандемии были обсуждены новые возможности в области международного сотрудничества, предприняты шаги по дальнейшему развитию потенциала Академии для проведения таможенных онлайн-учений.

Наталья Муйзиник, заведующая отделом международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС сказала, что институт готов расширять двустороннее сотрудничество с Таможенной академией Азербайджана.

Затем состоялся обмен мнениями на тему организации дистанционного образования, а также удаленного управления и рабочего процесса, возможности дистанционного международного сотрудничества университетов (виртуальная мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава, зимних и летних школ, исследовательских групп), а также по организации в этом формате совместной академической деятельности.

На международной конференции, модератором которой выступила Наталья Муйзиник, руководитель отдела международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС, наряду с представителями Таможенной академии приняли участие более 160 делегаций из более чем 20 стран, включая Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана в Германии, Институт политических наук Бордо во Франции, Шанхайский таможенный колледж Китая, Национальный институт управления развитием Таиланда, Академию государственного управления при президенте Беларуси, Академию государственного управления при президенте Узбекистана, Академию государственного управления при президенте Таджикистана, университет Томаса Бата в Чехии.

Перед обсуждением темы повестки дня участники проинформировали об общей эпидемиологической ситуации в странах, которые они представляют.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)