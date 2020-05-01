Названы сроки возобновления полетов единственного лоукостера Казахстана

БАКУ /Trend/ - Казахстанские авиакомпании Air Astana и FlyArystan восстановят выполнение рейсов по внутренним направлениям после 11 мая, сообщили в пятницу Trend в Air Astana.

На данный момент Air Astana восстановила выполнение полетов между городами Алматы и Нур-Султан. Рейсы начали выполняться первого мая 2020 года три раза в день в утреннее, дневное и вечернее время на воздушных судах Аirbus 320/321 и Embraer E190-Е2.

«Для обеспечения безопасности и здоровья пассажиров авиакомпания следует требованиям, изложенным в Постановлении №2 главного государственного санитарного врача на транспорте Казахстана. Согласно документу, пассажирам необходимо приходить на рейс в масках и иметь справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Также они будут проходить бесконтактную проверку температуры», - отмечает компания.

Так, для прохождения всех процедур пассажирам необходимо быть в аэропорту за два часа до вылета.

«В салоне самолета предусмотрена специальная рассадка. Бортовое питание будет предоставлено в одноразовой посуде в обоих классах обслуживания. После приема пищи пассажирам необходимо снова надеть маски и оставаться в них в течение полета», - отметили в компании.

В компании также сообщили, что после снятия режима ЧП в Казахстане группа компаний Air Astana, включая FlyArystan, возобновит выполнение рейсов по другим внутренним направлениям.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане сокращено выполнение (на сегодняшний день) 438 рейсов в неделю по 97 маршрутам или 99 процентов всех международных полетов.

Также были закрыты регулярные внутренние рейсы на территории страны.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 3 551 человека.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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