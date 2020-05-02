Грузия ведет переговоры с рядом стран о восстановлении авиасообщения

БАКУ /Trend/ - Власти Грузии ведут переговоры о восстановлении авиасообщения с рядом стран, сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

"Возможно, восстановим регулярные рейсы в определенных направлениях со строгим соблюдением требований, но это будет зависеть от воли и ситуации в тех странах, с которыми мы ведем эти переговоры", - сказала Турнава.

Глава минэкономики не уточнила, с какими именно странами ведутся переговоры.

Это уже не первое заявление грузинского министра на тему возможности восстановить приток туристов в страну. Ранее Турнава уже говорила о том, что Грузия может стать одной из первых стран, которая откроется для туристов.

Отметим, что из-за распространения коронавируса в Грузии с 21 марта действует режим чрезвычайного положения. Тогда же был установлен запрет на регулярное авиасообщение по всем направлениям. По сообщению агентства гражданской авиации, запрет будет снят 22 мая, однако это не окончательная дата.

Напомним, что туристическая сфера - одна из важных для Грузии, так как в этой сфере трудоустроено больше всего граждан. Из-за коронавируса и закрытия границ уже в марте доходы от туризма упали на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Тамилла Мамедова)