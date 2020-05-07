Эксперты международной организации составили перечень антикризисных рекомендаций для автотранспортной отрасли

БАКУ/Trend/ - По прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО), спад мировой экономики в 2020 году составит вплоть до 8 процентов, при этом объемы мирового товарооборота сократятся на треть, сообщили Trend в International Road Transport Union (IRU).

По данным источника, услуги автомобильного транспорта лежат в основе любой хозяйственной деятельности и всех интермодальных цепочек поставок и сетей сообщения. В то же время новые данные позволяют оценить масштаб влияния, которое пандемия оказала более чем на 3,5 миллиона транспортных компаний по всему миру.

В сравнении с тем же периодом предыдущего года снижение выручки операторов пассажирского транспорта в период карантина достигает 100 процентов. На 50 процентов снизилась выручка от городских автобусных перевозок, на 80 процентов - от регулярных междугородних автобусных рейсов, и на 100 процентов — от туристических и международных автобусных перевозок.

Снижение выручки грузоперевозчиков в карантинный период составляет до 40 процентов, но в некоторых сегментах грузоперевозок, таких как перевозка одежды, цветов, автозапчастей и строительных материалов, наблюдается еще более плачевная ситуация.

«По всему миру операторы коммерческого транспорта, в том числе миллионы малых и средних предприятий, борются за выживание. Самая насущная для них проблема - это нехватка ликвидности. Многие сейчас находятся на грани банкротства, а финансовые трудности, по прогнозам, удастся преодолеть не ранее чем в 2022 году», - отметил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто.

«Транспортные компании невозможно одномоментно "включить", ведь для их функционирования требуется квалифицированный персонал, обладающий не только рабочими навыками, но и знанием техники безопасности. Банкротство транспортных операторов ставит под угрозу всю экономику, как и постепенное восстановление социальных и общинных связей», - добавил генсек IRU.

Исследование положения транспортных операторов проливает свет на важные операционные препятствия. В сфере грузоперевозок такими препятствиями стали юридические ограничения, в силу которых водители не могут продолжать трудовую деятельность, длительные простои на государственных границах и задержки в пунктах погрузки и разгрузки. Операторы пассажирских перевозок ссылаются на прекращение работы всех транспортных служб, недоверие к общественному транспорту, обусловленное необходимостью в социальном дистанцировании, а также на дополнительные расходы на охрану труда и обеспечение безопасности.

В этой связи эксперты International Road Transport Union предлагают правительствам, международным организациям и банкам перечень ключевых краткосрочных мер, которые позволят сохранить деятельность транспортных операторов, обеспечить эффективную работу цепочек поставок и мобильности и подстегнуть восстановление экономики:

выделить операторам автомобильного транспорта прямые денежные гранты в виде временной помощи, предоставление которых может быть прекращено после улучшения ситуации;

упростить условия получения займов на покрытие переменных издержек (например, текущих операционных расходов), обеспечить рефинансирование ранее полученных кредитов на приобретение активов (например, финансовую аренду транспортных средств) и посодействовать предоставлению кредитов на модернизацию транспортного парка под невысокую или нулевую процентную ставку;

предоставить отсрочки на погашение займов и выплату очередных взносов по финансовой аренде;

продлить сроки оплаты и/или временно снизить или отменить налоги и сборы, включая корпоративные налоги, отчисления в фонды социального страхования и топливный налог;

способствовать снижению страховых взносов и отменить взносы на транспортные средства, которые не эксплуатируются в связи с сокращением грузовых и пассажирских перевозок;

создать программы финансовой помощи для временно безработных работников автомобильного транспорта и упростить возврат к трудовой деятельности квалифицированного персонала, потерявшего работу в результате кризиса.

«Реализация этих мер должна быть согласована между странами и торговыми блоками во избежание расхождений в требованиях к операторам и в целях поддержания конкурентоспособности и эффективности перевозок. Глобальное экономическое восстановление в период после всемирного кризиса требует масштабных решений», - подытожил Умберто де Претто.

(Автор: Садраддин Агдждаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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