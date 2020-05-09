Гостаможня: В Азербайджане организован беспрепятственный и оперативный транзит грузов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственным таможенным комитетом Азербайджана предприняты важные шаги для ускоренного и беспрепятственного прохождения процедур на погранично-пропускных пунктах, а также упрощения регистрации и контроля, сообщает в субботу Trend.

Об этом на международном онлайн-форуме по бизнесу, организованном Caspian European Club, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов.

В ходе форума были обсуждены вопросы относительно легкого и быстрого осуществления транзитных перевозок между Азербайджаном, Казахстаном и Грузией.

По словам Гасымова, в рамках мер по борьбе с распространением инфекции таможенные органы с января текущего года работают в усиленном режиме.

«В связи с распространением коронавируса, несмотря на временное ограничение движения пассажиров и легковых транспортных средств, импортно-экспортные операции и транзитные грузоперевозки осуществляются беспрепятственно»,- заметил он.

Было отмечено, что на всех таможенных контрольно-пропускных пунктах установлены дезинфекционные барьеры, транспортные средства дезинфицируются в несколько этапов, а водители впускаются на территорию страны с таможенной границы после тщательного медицинского осмотра.

Джавад Гасымов отметил, что встречи с предпринимателями в период пандемии продолжаются в онлайн-формате, принимаются оперативные меры по решению интересующих их вопросов.

«Продуманные превентивные меры, предпринятые по инициативе Президента Ильхама Алиева против распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), направлены в первую очередь на защиту здоровья людей и минимизацию ущерба экономике. В результате проведенных оперативных и системных мер уже достигнуты значимые результаты в борьбе с коронавирусом»,- подчеркнул Гасымов.

Отметим, что в бизнес-форуме приняли участие заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, первый заместитель руководителя таможенной службы Грузии Кахабер Барамия, руководители и сотрудники дипломатических представительств Азербайджана, Казахстана и Грузии, представители логистических компаний, транспортных структур и субъектов предпринимательства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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