Грузия и Франция обсудили вопросы безопасности пассажироперевозок в Грузии

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела видео-беседу с генеральным директором группы ADP (Aéroports de Paris) Августином де Романе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

В ходе беседы Зурабишвили обсудила с Романе безопасную перевозку пассажиров в Грузии, чтобы облегчить поток иностранных туристов и быстро восстановить туризм.

Группа ADP, ранее Aéroports de Paris или ADP (Paris airport), является международным оператором аэропортов, базирующимся в Париже (Франция). Группа ADP управляет 26 международными аэропортами. Ей принадлежит 46,1 процента акций TAV airport Holding и 8 процентов Schiphol Group. Грузинские международные аэропорты Тбилиси и Батуми находятся в ведении TAV Georgia, дочерней компании турецкого TAV airport Holding, одного из ведущих мировых операторов аэропортов.

Ранее во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария Августин де Романе заявил, что Франция хочет разработать план по привлечению авиакомпаний, созданию новых маршрутов и превращению Грузии в популярное туристическое направление.

Стороны обсудили вопросы углубления отношений и отметили важность развития туризма для экономики Грузии.

Было подчеркнуто, что Тбилисский международный аэропорт имеет возможность развивать и обслуживать дополнительно 5 миллионов пассажиров в год.

Выразив заинтересованность компании в инвестировании в Грузию, Романе добавил, что ADP готов направить высококвалифицированных специалистов в международные аэропорты Тбилиси и Батуми в рамках сотрудничества по их развитию.

(Автор: Тамилла Мамедова.)