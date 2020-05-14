АЖД: В Азербайджане среди перевозимых грузов превалирует продукция ненефтяной отрасли

БАКУ/Trend/ - При участии председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» АЖД Джавида Гурбанова был обсужден ряд важных мер, предпринятых для защиты здоровья населения в условиях глобальной пандемии, предотвращения ее негативного воздействия на экономику Азербайджана, а также предотвращение серьезных социально-экономических последствий, сообщили Trend в ADY Express.

По словам Гурбанова, на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы, прошедшей по инициативе Президента Ильхама Алиева, глава государства обратил внимание на тот факт, что страна остается одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, несмотря на сложную глобальную эпидемиологическую и экономическую ситуацию.

"Даже в период пандемии Азербайджан, ответственно выполняя роль надежного транспортно-логистического центра, обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки через свою территорию. Несмотря на ограничения железнодорожных пассажирских перевозок во время пандемии, грузоперевозки осуществляются регулярно. Транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад играют важную роль в увеличении объема грузоперевозок. Объемы перевозимых грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) увеличились. Дочерние компании АЖД - ООО ADY Express и ООО ADY Container - играют важную роль в грузоперевозках", - отметил Джавид Гурбанов.

Председатель ЗАО отметил, что среди перевозимых грузов, начиная с 2017 года по сегодняшний день, превалирует продукция ненефтяной отрасли.

Отметим, что в период пандемии количество вовлеченных в работу сотрудников ограничено, созданы условия для сменной работы. Для организации эффективной деятельности расширено применение современных технологических инноваций и вся документация доступна в электронном виде.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 километров. С тех самых времен с учетом роста потребности в грузоперевозках железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались. На данный момент общая протяженность главных путей в стране составляет 2954,74 километра, протяженность эксплуатируемой части – 2133,07 километра, из которых 803,3 километра двухколейные, а 1329,72 километра – одноколейные дороги. 1169,17 километра, или 54,82 процента от общей эксплуатируемой части путей, электрифицировано, 964,9 километра, то есть 45,18 процента, функционируют посредством тепловозной тяги. 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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