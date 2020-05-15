Компания Azərekspresspoçt удостоена международной премии EMS

БАКУ/Trend/ - Дочерняя компания ООО "Азерпочт" - Azərekspresspoçt ("Азерэкспресспочт") при министерстве транспорта связи и высоких технологий удостоена международной премии EMS за услуги технической поддержки клиентов сообщили Trend в "Азерпочт".

По данным источника, предприятие связи «Азерэкспресспочт» удостоено высокой награды за оперативные и точные ответы на запросы стран-членов EMS, а также за приверженность обязательствам по предоставлению услуг наивысшего уровня своим партнерам в мировом масштабе.

Победители по итогам 2019 года были отобраны правлением Кооператива EMS.

Это достижение еще раз подтверждает, что ООО «Азерпочт» удалось стать частью группы специальных операторов в рамках сети EMS Всемирного почтового союза, говорится в сообщении.

Награда будет вручена на специальной церемонии в ходе следующей Генеральной Ассамблеи Кооператива EMS.

Напомним, что с целью измерения качества почтовых услуг оказываемых операторами 184 стран - членов Всемирного почтового союза, ежегодно устанавливается ряд критериев, где «Азерэкспресспочт», предоставляющая высокоскоростные почтовые услуги (EMS), по итогам 2019 года получила Серебряный сертификат Всемирного почтового союза за качество предоставляемых услуг.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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