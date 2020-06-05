Lufthansa впервые за 30 лет вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX

Германский авиаконцерн Lufthansa впервые за примерно 30 лет вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в четверг вечером сообщении биржевой организации Deutsche Boerse AG.

"Акции [концерна по управлению недвижимым имуществом] Deutsche Wohnen SE принимаются в индекс DAX и заменят там акции Lufthansa", - отмечается в сообщении. Lufthansa отныне займет место в другом индексе Франкфуртской фондовой биржи - MDax, который объединяет 60 компаний средней руки.

Авиаконцерн понес огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока в связи с пандемией, что привело к значительному падению курса его акций. В час компания теряет, по собственным данным, около €1 млн. В июне авиаперевозчик намеревается значительно увеличить число перелетов.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд. Он состоит из нескольких статей. €3 млрд от общего пакета - это доля государственной банковской группы KfW в виде так называемых консорциальных кредитов. Кроме того, национальный стабилизационный фонд WSF приобретает право негласного участия за €4,7 млрд в виде собственного капитала. В числе прочего государство намерено выкупить 20% акций за €0,3 млрд, что позволит ему назначить двух своих представителей - независимых экспертов - в наблюдательный совет.

При этом Еврокомиссия, которая должна одобрить сделку, поставила условие - лишить компанию приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхене. Акционеры Lufthansa обсудят пакет помощи на внеочередном заседании 25 июня.

Lufthansa входила в DAX с момента его создания в 1988 году.