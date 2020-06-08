Казахстан и Азербайджан отложили вопрос возобновления авиасообщения

БАКУ/Trend/ - Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном отложен до первого июля, передает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Напомним, ранее казахстанская сторона сообщала, что планирует в скором времени начать процесс возобновления авиарейсов с Азербайджаном.

Однако, как отметили в комитете, азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до первого июля 2020 года.

«В этой связи возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты», - отмечается в сообщении.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса в Казахстане сокращено выполнение (на сегодняшний день) 438 рейсов в неделю по 97 маршрутам или 99 процентов всех международных полетов.

Также были закрыты регулярные внутренние рейсы на территории страны.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 12 859 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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