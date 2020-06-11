Япония может ограничить число въезжающих в страну бизнесменов до 250 в день

Власти Японии рассматривают возможность ограничения числа иностранных бизнесменов, которые смогут въезжать в страну на первом этапе планируемой отмены соответствующего запрета, до 250 человек в день. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что предприниматели должны будут предоставлять полный план предполагаемых перемещений по стране. Кроме того, после прибытия им потребуется пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. В случае если предоставляемая документация будет одобрена японской стороной и результаты теста окажутся отрицательными, бизнесмены смогут избежать двухнедельного карантина в Японии.

2 июня глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, выступая в парламенте, объявил, что снятие ограничений на въезд, введенных из-за пандемии, будет осуществляться в несколько этапов. В первую очередь поездки смогут возобновить бизнесмены и специалисты. По его словам, для начала снятия ограничений будет необходима нормализация обстановки как в самой Японии, так и в каждом конкретном государстве, откуда планируют въезжать иностранные гости. Как уточнил министр, дальнейшие послабления затронут иностранных студентов, а уже на последнем этапе Японию вновь смогут посещать все остальные, включая туристов.

В настоящее время Япония рассматривает возможность смягчения введенных из-за распространения коронавируса ограничений на въезд в страну для граждан Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, а также для подданных Таиланда. Глава МИД отмечал, что в этих странах в настоящее время ситуация с вирусом стабилизировалась и новых заражений практически не фиксируется.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан более чем 100 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину. 25 мая премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что действие этих ограничений сохранится до конца июня текущего года.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 18 тыс., умерли более 930 человек. Свыше 16 тыс. пациентов выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.