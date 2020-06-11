Поставщик Tesla создал батарею, которая прослужит 16 лет
Крупнейший китайский производитель CATL, изготавливающий аккумуляторы Tesla и Volkswagen, заявил о создании уникальной батареи. Решение искоренит ключевую проблему электромобилей, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
Компания намерена выпускать аккумуляторы, которые смогут работать на протяжении 16 лет. На такой батарее машина сможет преодолеть до двух миллионов километров.
В настоящее время гарантия на батареи составляет 8 лет, а пробег - всего 150 тысяч километров, сообщает Bloomberg.
Новый аккумулятор будет стоить всего на 10% дороже старой модели.
Ранее сообщили о том, что Tesla снизила цену на электромобили из-за падения спроса.
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