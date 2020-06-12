Агентство «Туркмендемирёллары» расширяет систему онлайн-оплаты стоимости билетов

Транспорт 12 июня 2020 14:41 (UTC+04:00)
Агентство «Туркмендемирёллары» расширяет систему онлайн-оплаты стоимости билетов

БАКУ/Trend/ - Агентство «Туркмендемирёллары» Туркменистана включило в список средств оплаты стоимости билетов платежные карты «Алтын Асыр» и банковские «Сенагат», сообщает Trend со ссылкой на «Туркменпортал».

Сообщается, что при оплате с помощью используемых пластиковых карт «Алтын асыр» будет автоматически выбрана опция «Халкбанк».

Отметим, что агентство также предоставляет пользователям мобильные приложения, предназначенные для Android и iOS, с помощью которого возможно покупать электронные билеты. Также приложение предусматривает возможность сохранения билетов всех совершённых поездок и на мобильном телефоне.

Напомним, что в Туркменистане были внесены изменения в режим пассажироперевозок Turkmendemiryollary ("Железные дороги Туркменистана") в связи с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями на всей территории Туркменистана и касаются пассажиров.

Согласно изменениям, направляясь к приграничным станциям Серхетабат, Каахка, Керки, Газожак, Тахтабазар, Этрек, Гёроглы, Дарганата и Фараб, пассажиры должны предъявить справку о состоянии здоровья, выданную в больницах по месту жительства, или разрешение из полицейского участка, а также документ, подтверждающий рабочую командировку.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @JeilaAliyeva

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