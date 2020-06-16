Вашингтон вводит ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США

Транспорт 16 июня 2020 02:39 (UTC+04:00)
Вашингтон вводит ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США

Американское правительство вводит со вторника ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вашингтон сделал этот шаг, согласно официальной версии, в связи с недовольством нынешними условиями доступа американских авиаперевозчиков к китайскому рынку, объясняющимися пандемией и соображениями санитарно-эпидемиологического контроля. Первоначально американская администрация вообще собиралась запретить авиакомпаниями из КНР полеты в Соединенные Штаты, однако затем смягчила это решение.

Как ранее объявило Министерство транспорта США, китайским авиаперевозчикам отныне разрешено осуществлять в общей сложности два коммерческих пассажирских рейса в неделю. Минтранс США подчеркивал, что это "соответствует [числу рейсов], которое китайские власти позволяют совершать американским авиакомпаниям". Решение Минтранса вступило в силу сразу после опубликования 5 июня.

Между тем, лишь за день до этого Минтранс США предупреждал о намерении заблокировать с 16 июня все коммерческие пассажирские перевозки между двумя странами, осуществляемые китайскими компаниями. Предполагалось, что эти меры коснутся семи авиакомпаний, включая Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Минтранс уточнял, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение, если китайские власти "скорректируют свои действия", чтобы улучшить ситуацию для американских авиаперевозчиков.

По свидетельству властей США, запрет они хотели вводить в связи с тем, что правительство КНР не предоставило "американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов". Свои дальнейшие решения американская сторона объясняла желанием восстановить "конкурентный баланс, справедливые и равные возможности среди американских и китайских авиаперевозчиков на рынке регулярных пассажирских авиаперевозок".

В соответствии с данными американский печати, на практике принятые вашингтонской администрацией решения означают, что число рейсов, выполняемых в Соединенные Штаты китайскими компаниями, уменьшится примерно наполовину. Согласно этой же информации, полеты в США теперь смогут выполнять две китайские компании. До настоящего времени их было четыре.

Некоторые неправительственные эксперты в США считают, что текущие разногласия между Вашингтоном и Пекином фактически привели к возвращению ситуации, существовавшей до заключения двумя сторонами 17 сентября 1980 года соглашения о гражданском авиасообщении.

Предыстория
В конце января на фоне распространения нового коронавируса Вашингтон запретил въезд в США иностранцам, побывавшим незадолго до того в КНР. На фоне падения спроса на авиаперелеты три американских авиакомпании, осуществляющие регулярные пассажирские авиаперевозки в Китай, снизили число рейсов в эту страну. Китайские авиакомпании также отменили часть рейсов.

26 марта Государственное управление гражданской авиации КНР дало указание национальным и иностранным авиакомпаниям осуществлять в каждое зарубежное государство полеты только по одному направлению и осуществлять не более одного рейса в неделю. При этом, как отмечает Минтранс США, согласно распоряжению Пекина, количество рейсов, выполняемых иностранными авиаперевозчиками в Китай и из него, не должно превышать показатель по состоянию на 12 марта. Однако, по данным американской стороны, к 12 марта пассажирские авиаперевозки между США и Китаем осуществляли только китайские компании, американские же перевозчики их к этому времени полностью прекратили.

22 мая Минтранс США обвинил Пекин в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай. По мнению Вашингтона, ограничения "не позволяют американским авиаперевозчикам возобновить регулярные пассажирские рейсы" в КНР и из нее, тогда как китайские компании могут продолжать полеты.

Американские и китайские авиакомпании в начале текущего года выполняли, согласно подсчетам газеты The New York Times, 325 рейсов каждую неделю между двумя странами. К середине февраля количество авиарейсов между двумя государствами, как отмечала газета, сократилось до около 20 в неделю, их выполняли только китайские авиаперевозчики.

25 мая официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выражает недовольство и требует от американского правительства прекратить создавать препятствия для авиакомпаний КНР при осуществлении перелетов в Соединенные Штаты. Впоследствии он сообщил на брифинге, что соответствующие ведомства Китая и США достигли определенного прогресса по регулированию проблем в области пассажирского авиасообщения между двумя странами.

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