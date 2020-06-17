Узбекистан вводит режимим открытого неба во всех аэропортах страны

Узбекистан объявил о вводе режима «Открытое небо» во всех аэропортах страны,передаетTrend со ссылкой на Министерство Транспорта Узбекистана.

Министерством транспорта Узбекистана был подписан приказ о введении режима «Открытое небо» в аэропортах Узбекистана.

Режим «Открытое небо» будет введен с 1 августа, 2020 сроком действия два года до конца зимнего сезона 2022-2023, с возможностью дальнейшей пролонгации или изменения условий в аэропортах Узбекистана.

В частности, режим будет введен в аэропортах Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои, Ургенч, Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с применением 5-й свободы воздуха (пятая свобода даёт авиакомпаниям право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полёте в свою страну).

В соответствии с приказом, режим «Открытое небо» будет введен в аэропортах Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои и Ургенч без каких-либо ограничений; в аэропортах городов Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с предоставлением всем иностранным авиакомпаниям (государств членов Международной организации гражданской авиации) прав на выполнение в указанные аэропорты пассажирских полетов без ограничения частот с учетом технических возможностей аэропортов, включая пятую свободу воздуха, по маршрутам, на которых не оперируют назначенные перевозчики Узбекистана; в аэропорту города Самарканд по завершению реконструкционных работ.

В соответствии с приказом, иностранным авиакомпаниям предоставляется право на выполнение грузовых полетов до седьмой свободы воздуха в аэропортах городов Навои и Термез. Седьмая свобода даёт право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полёта в свою страну.

“При этом, иностранные авиакомпании, заинтересованные в открытии новых маршрутов или планирующие увеличение количества рейсов, должны представить необходимые документы в Авиационное агентство при Министерстве транспорта и Департаменте развития воздушного транспорта в установленном порядке. В ведомстве заверили, что все обращения по данному вопросу будут рассмотрены в самое короткое время,” говорится в сообщении министерства.