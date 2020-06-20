Азербайджан работает над запуском системы e-TİR на маршруте "Восток-Запад"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и иранские таможенные пункты начали работу над проектом e-TIR.

Об этом сообщил Trend начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

По его словам, цель проекта e-TIR и международной системы е-TIR состоит в том, чтобы обеспечить безопасный обмен данными между национальными таможенными системами международного транзита товаров, транспортных средств или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП и позволить таможенным органам управлять соответсвующими данными, касающимися гарантий, предоставляемых уполномоченным пользователям системы МДП.

"В рамках данного проекта в 2019 году были выполнены пилотные перевозки с использованием электронных гарантий, а также систем обмена данных. В прошлом году таможенники начали обсуждения на тему создания коридора e-TIR по маршруту Иран-Азербайджан-Грузия маршрута "Юг-Запад", проходящего через Азербайджан", - подчеркнул он.

Как отметил Ахундов, государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана рассматривает различные маршруты для пилотного применения процедуры e-TİR по международным транспортным коридорам, проходящим через Азербайджан.

"Полное применение процедуры e-TİR на международном уровне обусловлено вступлением в силу приложения 11 к Конвенции о международных дорожных перевозках (МДП) грузов", - сказал он.

"Наряду с проведением работ по согласованию юридических рамок процедуры eTIR на международных площадках ООН, некоторыми странами уже осуществляются пилотные проекты", - напомнил Ахундов.

По его словам, Азербайджан также работает над запуском системы e-TİR на маршруте "Восток-Запад. Упрощение транзитных грузоперевозок, как на маршруте "Восток-Запад", так и на маршруте "Север-Юг", является приоритетом для Азербайджана.

"Использование этой системы, в числе прочих, позволяет снизить до минимума число документов, используемых при транзитных грузоперевозках, ускорить оценку и анализ рисков за счет электронного обмена информацией на протяжении всего транзитного маршрута", - сказал Ахундов.

Ахундов подытожил, что благодаря этой системе, осуществление транзитных операций будет проводиться в электронном виде, и вся информация будет передаваться электронным образом между двумя таможенными администрациями.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva