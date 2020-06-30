Бакинский порт отправил в Турцию грузовой караван из Китая

БАКУ /Trend/ - Очередной грузовой караван из Китая отправлен в Турцию через Бакинский порт, сообщает Trend во вторник со ссылкой на порт.

Согласно сообщению, в Бакинском порту процесс перевалки груза из 43 контейнеров с электронной техникой длился шесть часов.

"Груз из китайского города Сиань отправится в турецкий город Стамбул по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - отмечается в сообщении.

Оператором грузоперевозок является член консорциума Транскаспийского международного транспортного маршрута - ООО "Ady Container".