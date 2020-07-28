Итальянские компании играют активную роль в развитии системы автомобильных дорог Грузии
БАКУ/Trend/ - Итальянские компании инвестировали в Грузию в основном в сельскохозяйственную отрасль и возобновляемую энергетику (малые гидроэлектростанции), сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Италии в Грузии Энрико Вальво.
По его словам, общий объем инвестиций в эти два сектора в основном превышает 70 миллионов евро.
"Текущие проекты, реализуемые двумя странами, касаются в основном инфраструктурных работ и туризма. Итальянские компании активно разрабатывают систему автомобильных дорог Грузии (с особым акцентом на разработку проекта и направление работ в коридоре Восток-Запад)", - сказал Энрико Вальво.
Как отметил посол, это действительно те отрасли, в которых итальянские компании имеют большой национальный и международный опыт.
Дипломатические отношения между Грузией и Итальянской Республикой были установлены 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии.
Между Грузией и Италией было заключено несколько соглашений, которые включают сотрудничество в области обороны, экономики, транспорта, культуры, образования и т. д. Сотрудничество в рамках международных организаций является очень динамичным.
С 2004 года грузино-итальянские экономические и деловые форумы проводятся периодически. Приоритетными сферами сотрудничества являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.
(Автор: Тамилла Мамедова.)