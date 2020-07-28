IRU и Туркменистан планируют сотрудничать в реализации модулей e-TIR

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) планирует сотрудничать с Государственной таможенной службой Туркменистана по реализации модулей e-TIR, сообщили Trend в IRU.

Помимо этого отмечается, что стороны недавно обсуждали интеграцию модуля IRU TIR-EPD (электронное предварительное декларирование) и модуля e-TIR в автоматизированную систему обработки таможенных данных (ASYCUDA) таможенной системы страны.

Говоря о транспортном секторе Туркменистана, в IRU отметили, что страна активно участвует в развитии транспортно-транзитных коридоров в регионе.

В IRU подчеркнули, что Туркменистан инициировал ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по транспорту и сделал значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру.

"Страна модернизирует свою дорожную инфраструктуру и строит новые мосты вдоль транснациональных магистралей", - отметили в IRU.

Кроме того, Туркменистан поддерживает инициативы других стран и международных организаций по укреплению регионального сотрудничества в целях развития трансграничной торговли, добавил IRU.

По словам IRU, в целом в Туркменстане наблюдается стабильная бизнес-среда.

В целом, IRU является мировой организацией автомобильного транспорта, которая представляет всю отрасль – автобусы, грузовики и такси, а также обеспечивает устойчивую мобильность людей и товаров по всей планете.

(Автор: Джейла Алиева.)

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