За шесть месяцев этого года через порты Турции транспортировано более 13 млн тонн нефти

Транспорт 4 августа 2020 13:19 (UTC+04:00)
За шесть месяцев этого года через порты Турции транспортировано более 13 млн тонн нефти
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Мировое сообщество безоговорочно признает, что Нагорный Карабах - это Азербайджан
Мировое сообщество безоговорочно признает, что Нагорный Карабах - это Азербайджан
Лента новостей
Проливные дожди нанесли ущерб домам и хозяйствам в Шеки Общество 14:56
Деятельность волонтеров на пляжах – рассказывает руководитель школы волонтеров ASAN Джахангир Гаджиев Интервью 14:46
Увеличение дефицита в бюджете Азербайджана будет покрыто Финансы 14:39
Доходы и расходы SOFAZ пересмотрены Финансы 14:37
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предприятиям общепита по поводу мер безопасности в связи с коронавирусом Общество 14:26
Назван объем средств в Фонде помощи ВС Азербайджана на 1 августа Политика 14:14
Палата аудиторов Азербайджана готовит проекты изменений в налоговый и гражданский кодексы Бизнес 14:11
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, предстоящими в новом парке лесного типа в Ясамальском районе (ФОТО) Политика 14:02
В Турции произошло землетрясение Турция 13:57
Туркменистан импортировал из России красители Бизнес 13:55
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла Общество 13:49
В Азербайджане пенсии и другие социальные выплаты не будут снижаться Общество 13:48
Обнародованы доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год Финансы 13:37
Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере Транспорт 13:32
В нескольких районах Азербайджана ожидаются проливные дожди Общество 13:30
Для сохранения позитивной динамики в связи с коронавирусом важно соблюдать правила - депутат Общество 13:29
В Иране заявили об обнулении импорта иностранных товаров, аналогичных отечественным Иран 13:26
Карантинные меры смягчаются поэтапно, с учетом ситуации - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов Социум 13:25
В Грузии подтверждено три новых случая коронавируса, а три пациента выздоровели Грузия 13:22
За шесть месяцев этого года через порты Турции транспортировано более 13 млн тонн нефти Транспорт 13:19
В Азербайджан завезено оборудование для производства медицинских масок (ФОТО) Экономика 13:12
С начала года Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном Турция 13:04
Обнародован объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции Транспорт 12:57
В I Аллее почетного захоронения проходят похороны Фаттаха Гейдарова Общество 12:52
Импорт газа в Болгарию из Азербайджана может быть увеличен после 2025 г. Энергетика 12:48
SOFAZ увеличил продажу валюты на аукционах Энергетика 12:37
Прием граждан в бакинском Управлении образования приостановлен до 31 августа Общество 12:31
Минсвязи Азербайджана внедряет новые технологии для расширения охвата широкополосного интернета ИКТ 12:29
ГЭЦ Азербайджана проводит пробные экзамены для 5-11 классов Общество 12:07
За шесть месяцев этого года через порты Турции было перевезено более 200 тыс. тонн нитрата аммония Транспорт 11:51
Безработица в Грузии выросла на 12% Грузия 11:48
Скончался депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фаттах Гейдаров Политика 11:41
В Чехии 60% предпринимателей пострадали от карантинных мер В мире 11:41
Цены на азербайджанскую нефть продолжают расти Энергетика 11:39
Минобразования Турции арендует транспортные средства для регионального отделения Тендеры 11:39
В Иране заявили об обнулении импорта иностранных товаров, аналогичных отечественным Экономика 11:35
Туркменистан получит медицинский груз из ОАЭ Туркменистан 11:32
В праздничные дни для участвующих в учениях в Азербайджане военнослужащих был организован отдых (ФОТО) Политика 11:31
Equinor снизила добычу с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" Энергетика 11:13
Координатор Совета азербайджанцев Швеции выступила с заявлением Общество 11:02
Чрезвычайно эффектно – репетиции балета Фикрета Амирова в России (ВИДЕО) Культура 10:45
Туркменистан расширяет присутствие в мировом информационном поле Туркменистан 10:36
Ipək Yolu значительно увеличила страховые резервы Финансы 10:22
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:16
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 10:08
Спорт и активный отдых: способ поддержания здоровья Туркменистан 10:01
SBF и Туркменистан облегчают экономическое сотрудничество между их деловыми кругами Бизнес 09:59
В Иране оглашены объемы производства альтернативной энергии Экономика 09:58
Страховые резервы азербайджанской СК Qala Həyat увеличились Финансы 09:56
Азербайджан увеличил импорт китайской продукции Бизнес 09:41
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Годовая инфляция в июле в Грузии составила 5,7% Грузия 09:20
Astana Hub в Казахстане планирует до конца года привлечь новые стартапы Бизнес 09:17
Минсвязи Азербайджана о необходимых мерах кибербезопасности ИКТ 09:12
США намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тысяч США 08:57
Аэропорт в Хайкоу довел число выполняемых ежедневных рейсов до 90% от прошлогоднего уровня Транспорт 08:51
Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в провинции Хубэй в Китае Другие страны 08:43
Абэ посетит памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки Другие страны 08:43
1158 инфицированных коронавирусом зарегистрированы за сутки в Казахстане Казахстан 08:31
Ураган Isaias обрушился на побережье штата Северная Каролина США 08:14
Saudi Aramco оценивает меры по повышению операционной эффективности в Азербайджане Энергетика 08:00
Глава МИД Боснии и Герцоговины выразила Ирану признательность за поддержку ее страны Политика 07:51
Годовая инфляция в июле в Грузии составила 5,7% Грузия 07:45
Кабмин Японии изучит возможность нанесения превентивных ударов по базам противника Другие страны 07:33
В Южной Корее сильные дожди стали причиной гибели 12 человек Другие страны 07:28
Китайское СМИ заявило о жестком ответе Пекина в случае непродления США виз журналистам КНР Другие страны 07:02
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа Европа 06:45
В пострадавшем от стихии регионе Грузии восстановлена подача электроэнергии Грузия 06:28
Турпоток в Испанию за полгода упал более чем на 70% Туризм 06:11
На дне озера Титикака нашли инкский ларец со статуэткой ламы и сусальным золотом Интересное 05:54
В США авиарегулятор предписал доработать программное обеспечение самолетов Boeing 737 MAX Транспорт 05:38
КНДР продолжает разработки ядерного оружия Другие страны 05:21
США нужно к осени снизить число заражений коронавирусом до 10 тыс. в сутки США 05:07
Актер Дуэйн Джонсон выкупил лигу американского футбола за $15 млн Бизнес 04:51
Ди Каприо заключил эксклюзивный контракт с Apple Бизнес 04:35
Илон Маск назвал ключ к процветанию человечества США 04:19
В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников Европа 04:03
Президент Словакии утвердила четырехкратное увеличение дефицита госбюджета на 2020 год Европа 03:46
В Бразилии за сутки выявили минимальное с июня число заразившихся коронавирусом Другие страны 03:29
В аэропорту ливийского города Мисурата вспыхнул пожар Другие страны 03:12
Вице-премьер Испании назвал недостойным отъезд из страны Хуана Карлоса I Европа 02:55
В Нью-Йорке объявили штормовое предупреждение США 02:43
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает США 02:27
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 02:13
Агентство по кибербезопасности США заявило, что усилит защиту выборов от атак хакеров США 01:58
Двое сотрудников внешней разведки Франции арестованы по обвинению в попытке убийства Европа 01:45
Госдеп считает, что признание ООН Мадуро нарушает основополагающие принципы организации США 01:27
Председатель СБ ООН назвал основные темы работы в августе В мире 01:13
В мире за сутки выявили более 257 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:56
Помпео обвинил КНР в распространении модели авторитарного правления США 00:39
ЕС призвал власти Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов Европа 00:22
Матчи футбольных еврокубков будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии Спорт 00:05
Google представил смартфон Pixel 4a ИКТ 3 августа 23:53
В Вайоминге упали три воздушных шара США 3 августа 23:37
В Генуе открыли новый автомост на месте рухнувшего в 2018 году виадука Моранди Европа 3 августа 23:37
Подписан обмен нотами об отправке группы медицинских экспертов из Китая в Азербайджан Политика 3 августа 23:27
Нетаньяху пообещал отвечать на любую атаку против Израиля Израиль 3 августа 23:21
За 6 месяцев из ЦА в Китай поставлено свыше 19 млрд. кубометров природного газа Туркменистан 3 августа 23:05
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане увеличились ИКТ 3 августа 23:00
Значительно вырос объем контейнерных грузоперевозок между Казахстаном и Турцией через Азербайджан Транспорт 3 августа 23:00
Все новости