Авиарегулятор США предложил оштрафовать Boeing на $1,25 млн

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предложило оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн за нарушения при проведении инспекций и сертификаций самолетов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, нарушения имели место с рамках программы, согласно которой ФАУ передает часть своих функций самим авиапроизводителям, которые должны самостоятельно производить некоторые виды проверок. Авиарегулятор считает, что менеджеры компании оказывали "неприемлемое давление или вмешивались" в работу сотрудников, производивших такие проверки.

Тем не менее, как отмечает ФАУ, во всех случаях проверки все равно были произведены надлежащих образом, а самолеты соответствовали всем требованиям безопасности для осуществления полетов.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.