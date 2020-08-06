В Туркменистане ввели изменения в правила использования авиарейсов

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будет необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Справку должны предоставлять как граждане Туркменистана, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства.

При этом отмечается, что лица, у которых справки не имеется, к вылету допущены не будут.

Сообщается, что справку необходимо предоставить в связи с мерами, принимаемыми в Туркменистане в целях недопущения завоза коронавируса в страну.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Помимо этого, в прошлом месяце группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Помимо этого, Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор:)

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