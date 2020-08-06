Через турецкий порт Текирдаг перевалено более 8 млн тонн грузов
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане строго соблюдается конфиденциальность в отношении лиц, имеющих специальные звания- замминистра
Президент Ильхам Алиев о жителях городов и районов, где введен жесткий карантинный режим: Даю указание выплатить им по 190 манатов и в августе
Президент Ильхам Алиев: Даже если цена на нефть будет находиться на уровне 35 долларов, Азербайджан выполнит все свои социальные обязательства
В Грузии все самозанятые лица, которые обратились к правительству, получат помощь в размере 300 лари
За последние 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны - минтруда Азербайджана
Жителям 13 городов и районов Азербайджана единовременная выплата в размере 190 манатов будет перечислена и в этом месяце
Министр экономики: В рамках новой программы банки в Азербайджане выделили кредиты на сумму свыше 12,5 млн манатов
Решения о смягчении карантина осуществляются с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации - народный артист Ильхам Намиг Кямал
Выделены средства для устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, госимуществу и инфраструктурным объектам в Товузском районе Азербайджана - распоряжение
Президент Ильхам Алиев выделил средства для ввода в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения
«Лаборатория Касперского» начинает поиск стартапов, занятых в сфере защиты малого и среднего бизнеса
Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение