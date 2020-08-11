В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обсудили вопросы, вытекающие из выступления главы государства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» проведено расширенное заседание в формате видеоконференции по вытекающим из выступления главы государства вопросам.

Как сообщили во вторник Trend в ведомстве, в ходе заседания обсуждены вопросы по поводу деятельности госкомпаний, в том числе, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», вытекающие из рассуждений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавших 6 августа 2020 года на совещании о принимаемых в деле борьбы с коронавирусом мерах и текущей социально-экономической ситуации.

Было отмечено, что в последние годы под руководством и при поддержке главы государства принят ряд важных решений, в целях улучшения транспортной инфраструктуры проведены интенсивные работы по расширению, обновлению и модернизации железнодорожной сети страны, в том числе системы железнодорожного транспорта, обеспечено активное участие Азербайджана в осуществлении международных и региональных транспортных коридоров, а также проектов "Баку-Тбилиси-Карс" и "Север-Юг".

"В рамках сотрудничества с Азиатским банком развития в области институциональных реформ проделаны работы по совершенствованию корпоративного и кадрового управления, проектам в сфере цифровой трансформации, построению отвечающей современным требованиям финансовой системы, реструктуризации долгов и другим вопросам", - говорится в сообщении.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в своем выступлении упомянул справедливые замечания главы государства по поводу вопросов эффективности, подчеркнув важность совершенствования деятельности ЗАО в данном направлении, а также необходимость ускорения работ с целью достижения новых подходов к отношениям в системе управления.

Также было отмечено, что в целях разработки новой стратегии "Азербайджанские железные дороги - 2030" начато сотрудничество с имеющей большой опыт компанией McKinsey&Company. Работы в этом направлении были ускорены.

На заседании был поднят вопрос и о влиянии пандемии COVID-19 на мировую железнодорожную сеть, в том числе на деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Был отмечен тот факт, что несмотря на тяжелые условия, возникшие из-за пандемии во многих направлениях деятельности общества, по сравнению с первым полугодием прошлого года объем грузовых перевозок увеличился, и будут приложены дальнейшие усилия по превращению страны в транзитную сеть.

По итогам заседания было решено предпринять необходимые шаги для ускорения работы в направлениях, обозначенных главой государства, в том числе провести аналитические работы с целью повышения эффективности компании и оптимизации затрат.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)