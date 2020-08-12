БАКУ /Trend/ - Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Польши.

Говоря о значении развития транспортного сектора, польский МИД отметил, что это имеет важное значение, особенно в контексте облегчения транспортировки товаров из Китая на рынки Европейского Союза.

Позиция Китая в мировой торговле открывает перспективы для развития сотрудничества между Польшей и Туркменистаном, заявили в МИД.

Польская сторона подчеркнула, что основой для активизации транспортного сотрудничества между Польшей и Туркменистаном является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

"Мы с нетерпением ожидаем конкретизации этой платформы, особенно после присоединения к TMTM польской компании PKP LHS в июне 2017 года", - сказала Польша.

"Как двусторонние, так и многосторонние форматы сотрудничества имеют значительный потенциал для расширения нашего торгового обмена", - отметили в МИД Польши.

Также польской стороой были выделены основные продукты, экспортируемые из Польши в Туркменистан и наоборот.

"Основными товарами, экспортируемыми Польшей в Туркменистан, являются сахар, мебель, механические и электрические приборы, фармацевтическая продукция, продукция химической промышленности. Польша импортирует из Туркменистана природный газ, хлопок, хлопчатобумажную пряжу и ткани, а также другую продукцию легкой промышленности", - говорится в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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