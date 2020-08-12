Около 300 человек вернется сегодня из Грузии в страны своего проживания

БАКУ /Trend/ - На 12 августа запланировано возвращение из Грузии в страны своего проживания 202 граждан Грузии, 74 граждан Азербайджана, двух граждан России и одного гражданина Украины.

Об этом Trend сообщили в среду в посольстве Азербайджана в Грузии.

Согласно данным, все желающие выехать из Грузии уже прошли тестирование на коронавирус, и ни у одного из них не был подтвержден COVID-19.

"За период пандемии через Грузию уже вернулись 1 830 человек", - отметило посольство.

(Автор: Тамилла Мамедова)