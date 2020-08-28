Судостроительно-судоремонтный завод «Балкан» Туркменистана произвел ремонтные работы различной сложности
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Судостроительно-судоремонтный завод «Балкан» Туркменистана произвел ремонтные работы различной сложности
Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности
В отношении экс-главврача Клинического медцентра № 1 расследование не ведется - Генпрокуратура Азербайджана
Пандемия способствовала открытию новых логистических возможностей поставок "Нэфис Косметикс" в Туркменистан
Узбекистан намерен запустить полноценную работу энергокольца в ЦА за счет подключения Таджикистана и Туркменистана
Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии