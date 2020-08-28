В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров

В рамках транспортной реформы в Тбилиси появится десять транзитных автобусных коридоров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе сегодня на презентации проекта.

Благодаря атобусным линиям, так называемым «баслайнам», 12 и 18-метровые автобусы каждые 10-15 минут будут перевозить одновременно 150 пассажиров по центральным улицам города.

Еще на 44 маршрутах, которые пересекаются с главными линиями, будут ездить 8, 10 и 12 метровые автобусы и маршрутные такси.

«Будет 185 городских линий и локальных участков главных коридоров, которые по большей части будут обслуживать микроавтобусы. Это те расчеты, которые сделаны, и согласно которым мы разработали тот план, который должен улучшить передвижение в городе», — заявила Битадзе.

Проект предусматривает оптимальное время, чтобы пешком добраться до автобусной остановки. На основных коридорах это расстояние в 400-450 метров, на городских линиях — 300-350 метров, а на районных — 200-250 метров.

«Люди не должны лениться дойти до автобусной остановки пешком. Мы точно знаем, какое растояние будет до автобусной остановки в этих десяти основных коридорах», — сказала Битадзе.

Заместитель мэра отметила, что после обновления существующего автопарка, муниципальный транспорт одновременно сможет перевезти 84 тысячи пассажиров, а в условиях транзитного коридора движение станет более безопасным.

«У граждан в течение многих лет не было доступа к общественному транспорту. Соответственно, покупали дешевые и доступные автомобили. В результате нашей работы, думаю, что через два года у нас будут те итоги, о которых мы мечтаем уже годы. Транзитный коридор тбилисского автобуса – это весь наш город. Это та инфраструктура, которая доведет нас до нашей главной цели. А наша главная цель – это улучшение передвижения в городе, соответственно, повышение качества проживания в этом городе, где улица распределена для всех одинаково, транспорт логически связан и так далее», — подчеркнула Битадзе.

По ее словам, когда автобусы будут ездить по выделенным линиям, их скорость практически удвоится. В столице также появится система «умных» светофоров.

Битадзе также отметила, что в Тбилиси общественный транспорт в настоящее время передвигается хаотично, так как линии зачастую дублируются.