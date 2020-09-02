Туркменистан и Казахстан реализуют новый проект в транспортной сфере
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Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров
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Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация
Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус