Увеличился объем ж/д грузоперевозок из Ирана в Россию через Азербайджан

Транспорт 3 сентября 2020 13:22 (UTC+04:00)
Увеличился объем ж/д грузоперевозок из Ирана в Россию через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express увеличила некоторые виды грузоперевозок, транспортируемых в транзитном режиме через Азербайджан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ООО.

В первую очередь это можно отнести к грузоперевозкам, осуществляемым в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Рост наблюдается в перевозках молочной продукции и фруктов, транспортируемых по маршруту Иран-Азербайджан-Россия, проходящего через Астаринский грузовой терминал.

"ADY Express" уже переправила из Ирана в Россию 1000 тонн сухого молока и сыра. Кроме того, за два месяца компания поставила из Астары в Астрахань 5050 тонн фруктов.

Грузоперевозки осуществлялись рефрижераторными вагонами компании. Вагоны были погружены в Астаринском грузовом терминале (Иран), и отправлены в пункты назначения по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Также транзитом через Азербайджан "ADY Express" поставила бисквиты и чай из Ирана в Таджикистан по маршруту Астара-Алят-Каспийское море-Казахстан-Таджикистан, что стало новшеством как по выбору маршрута, так и виду перевозимого груза. Эти грузы тоже были транспортированы рефрижераторами компании.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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