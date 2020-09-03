В Туркменистане строятся автовокзалы
Лента новостей
Министр экономики Азербайджана в формате видеоконференции встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
ПА ОБСЕ обеспокоена незаконным переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории
Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)
Эксклюзив! Как Камелия Иоффе из Азербайджана живет в Израиле: Кому рассказываю - никто не верит... (ФОТО)
В Азербайджане начался прием апелляционных заявлений в связи со вступительными экзаменами по I и IV группам
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отдал дань памяти героизму солдат азербайджанских стрелковых дивизий
Президент ГА ООН: Спецсессия будет способствовать принятию скоординированных ответных мер по борьбе пандемией COVID-19
Объявлен конкурс по приему курсантов в турецкий Университет медицинских наук и Военно-медицинскую академию России
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию заново отстроенного учебного корпуса UNEC (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств в Баку (ФОТО)
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы