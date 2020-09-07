Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений

БАКУ/Trend/ - Литва заинтересована в расширении авиамаршрутов, и одним из приоритетных направлений является открытие прямого регулярного воздушного сообщения между Азербайджаном и Литвой, сказали Trend в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Нам известно об интересе азербайджанской стороны к продолжению процесса согласования проекта Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики о воздушном сообщении. Также нас интересует ход переговоров по присоединению Азербайджана к общему воздушному пространству ЕС.

Литовские органы регулирования транспорта готовы сотрудничать с Азербайджаном в деле достижения целей и обязательств, связанных с соглашением об ассоциации с ЕС и другими стратегическими документами.

Предлагаем к сотрудничеству двусторонние проекты, такие как TAIEX, Twinning и другие проекты по вашему запросу.

В Литве собрана группа высококвалифицированных специалистов в секторах автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Есть возможность расширения сотрудничества в соответствии с потребностями органов транспорта и логистики Азербайджана", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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