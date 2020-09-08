Туркменистан вывез своих граждан из Белоруссии чартерным рейсом

Транспорт 8 сентября 2020 15:39 (UTC+04:00)
Туркменистан вывез своих граждан из Белоруссии чартерным рейсом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан вывез своих граждан очередным чартерным рейсом из Белоруси, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что чартерный рейс, осуществленный самолетом Boeing-777-200LR «Туркменских авиалиний», доставил в Туркменистан из Беларуси туркменских граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщений, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из Беларуси, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Напомним, что ранее Туркменистан уже организовывал чартерный рейс в Международный Аэропорт Туркменабада (Туркменистан) из Белоруси и Индии для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране приняли обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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