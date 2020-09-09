В одном из районов Баку строится разноуровневая транспортная развязка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В районе поселка Сулутепе строится разноуровневая транспортная развязка.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, строительство транспортной развязки в районе Сулутепе обеспечит беспрепятственное передвижение транспортных средств за счет устранения пробок.



Согласно информации, развязка состоит из двух путепроводов, которые позволят беспрепятственно добираться до Баку автомобилям из Баладжары, Бинагади, а также Шамахы и расположенных там населенных пунктов. Таким образом, будут полностью устранены пробки, особенно в часы пик.

Путепроводы будут 69 и 128 метров в длину и 9 метров в ширину. В настоящее время строятся опоры моста. На следующем этапе начнется строительство путепроводов. Проект предусматривает ремонт 2 350 метров дорог, создание тротуаров, строительство опорных стен более 600 метров.



Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Для этого на участке было задействовано необходимое количество личного состава и техники.