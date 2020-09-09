Туркменистан вывез своих граждан из России чартерным рейсом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан вывез 272 граждан страны чартерным рейсом из России, сообщает Trend в среду со ссылкой на «Туркменпортал».

Сообщается, что чартерный рейс, осуществленный самолетом Boeing-777-200LR «Туркменских авиалиний», доставил из России туркменских граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее Туркменистан уже организовал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада (Туркменистан) из Беларуси и Индии для возвращения своих граждан, не сумевших ранее вернуться по причине начала пандемии.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры. Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавируса при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева)

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