В Грузии продлен запрет на регулярное авиасообщение

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития страны.

"Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно. Ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги", - следует из сообщения.

Напомним, что Грузия в августе восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.