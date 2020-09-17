Ж/д до Габалы может быть сдана в эксплуатацию до конца года (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» планируют до конца этого года сдать в эксплуатацию железную дорогу Ляки-Габала. 82% строительных работ по проекту уже завершены, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АО.

«Линия, прокладываемая до Габалы, берет начало со ст. Ляки ж/д Баку-Беюк Кясик. Общая протяженность новой железной дороги вместе с ответвлениями составляет 44,5 километра. К проектированию дороги были привлечены иностранные эксперты, строительные работы проводятся местными специалистами. Линия Ляки-Габала прокладывается по территории со сложным рельефом. На этой железной дороге, строительство которой продолжается два года, построены 7 мостов, 6 автомобильных тоннелей, один путепровод, два перехода для животных и другие инженерные сооружения. Кроме того, вдоль дороги установлены опоры линий электропередачи, построена одна тяговая подстанция, завершается монтаж контактной сети. В целях безопасности вдоль железной дороги устанавливаются металлические ограждения общей протяженностью 85 тыс погонных метров», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на этом маршруте будет одна остановка и одна станция - в Агдаше и Габале. "Также вдоль дороги строится пункт для системы сигнализации и связи. По линии Баку-Габала будут курсировать электропоезда модели Kiss производства швейцарской компании Stadler. Средняя скорость движения поездов составит 100 км/час, что позволит пассажирам с комфортом добираться из Баку в Габалу за 3 часа.

Строительные работы планируется завершить до ноября этого года, а сдать дорогу в эксплуатацию – до конца этого года.

(Текст: Кямаля Сеидова)